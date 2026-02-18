Ричмонд
Уже этой весной: проезд в трамваях и троллейбусах в Уфе подорожает

В Уфе проезд в трамваях и троллейбусах подорожает до 41 рубля.

Источник: Комсомольская правда

МУП «Уфимский городской электротранспорт» повышает стоимость проезда. Новые тарифы начнут действовать уже с 1 марта.

Проезд при оплате наличными или банковской картой составит 41 рубль. Для владельцев бессрочных пластиковых карт и единых транспортных карт (в том числе с транспортным приложением) поездка обойдется в 34 рубля. Для учащихся школ — 21 рубль при оплате картой с транспортным приложением. Провоз одного места багажа — 24 рубля.

Официальный информационный канал транспортного обслуживания населения Уфы пояснил, что тарифы установлены в соответствии с постановлением Госкомитета по тарифам Башкирии, принятым еще в июне 2024 года.

