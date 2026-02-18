Уже этой весной: проезд в трамваях и троллейбусах в Уфе подорожает

Проезд при оплате наличными или банковской картой составит 41 рубль. Для владельцев бессрочных пластиковых карт и единых транспортных карт (в том числе с транспортным приложением) поездка обойдется в 34 рубля. Для учащихся школ — 21 рубль при оплате картой с транспортным приложением. Провоз одного места багажа — 24 рубля.