В Ростовской области объявили штормовое предупреждение на 19 февраля

В этот период синоптики прогнозируют гололед, снег и сильный ветер 15−20 м/с. Такое сочетание может повлечь за собой аварии, дорожные заторы, обрывы линий связи и электропередачи, падение деревьев, повреждение слабоукрепленных конструкций, обрушение кровли зданий, гололедные травмы среди жителей…