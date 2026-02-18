В Ростовской области объявили штормовое предупреждение на 19 февраля

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение. Как говорится на сайте МЧС региона, комплекс метеорологических явлений ожидается с 20 часов 18 февраля и в течение суток 19 февраля.
В этот период синоптики прогнозируют гололед, снег и сильный ветер 15−20 м/с. Такое сочетание может повлечь за собой аварии, дорожные заторы, обрывы линий связи и электропередачи, падение деревьев, повреждение слабоукрепленных конструкций, обрушение кровли зданий, гололедные травмы среди жителей…
Главное управление МЧС России по Ростовской области рекомендует автовладельцам снижать скоростной режим, а пешеходам — держаться подальше от линий электропередач, деревьев, рекламных щитов. В случае чрезвычайных ситуаций можно звонить на единый номер вызова экстренных служб «112».
