Роскомнадзор опроверг сообщения о блокировке сервисов Linux в России

Роскомнадзор не ограничивал работу сервисов, созданных на основе операционной системы Linux: решения уполномоченных органов по этому вопросу не поступали в ведомство. Об этом в среду, 18 февраля, сообщили в его пресс-службе.
— Решения уполномоченных органов в отношении сервисов Linux не поступали, меры ограничения к ним не применяются, — передает РИА Новости.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что пользователи пожаловались на якобы недоступность библиотек обновлений Linux. Журналисты отметили, что разработчикам операционных систем — Astra Linux, Ред ОС и Alt Linux — якобы приходится использовать VPN, чтобы обновлять ядро и поддерживать сборку обновлений безопасности.
5 июня 2025 года министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев поддержал инициативу управляющего партнера IТ-холдинга Fplus Алексея Мельникова касательно того, чтобы обязать производителей предустанавливать российские операционные системы на все ноутбуки, которые продаются в России. При этом он подчеркнул, что навязывание предустановки российских ОС на смартфоны может быть рискованным, особенно если речь идет о китайских производителях.