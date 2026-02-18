Роскомнадзор опроверг сообщения о блокировке сервисов Linux в России

5 июня 2025 года министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев поддержал инициативу управляющего партнера IТ-холдинга Fplus Алексея Мельникова касательно того, чтобы обязать производителей предустанавливать российские операционные системы на все ноутбуки, которые продаются в России. При этом он подчеркнул, что навязывание предустановки российских ОС на смартфоны может быть рискованным, особенно если речь идет о китайских производителях.