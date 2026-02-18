Ревматолог Самкова рассказала, как предотвратить появление подагры

Главный принцип предотвращения болезни, как подчеркнула Самкова, — ограничение пуринов животного происхождения, которые содержатся в красном мясе, субпродуктах и морепродуктах. Врач рекомендует сократить употребление алкоголя, особенно пива, и подслащенных напитков, а также контролировать жирность молочных продуктов. Кроме того, важно снижать вес, следить за уровнем сахара в крови и добавить физическую активность, не забывая о достаточном потреблении жидкости.