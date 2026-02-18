Ревматолог Самкова рассказала, как предотвратить появление подагры

Появление подагры можно предотвратить, если избегать излишеств в питании и образе жизни. О том, как уберечь себя от этого хронического заболевания, связанного с накоплением мочевой кислоты в организме, «Российской газете» рассказала врач-ревматолог НКЦ Российского научного центра хирургии имени Петровского Ирина Самкова.
По словам специалиста, типичный приступ подагры начинается с артрита большого пальца ноги. Сильная боль возникает ночью или рано утром, сустав опухает, а кожа над ним краснеет и становится горячей. Даже если приступ проходит самостоятельно, в дальнейшем в процесс могут вовлекаться другие суставы, поэтому важна профилактика.
Главный принцип предотвращения болезни, как подчеркнула Самкова, — ограничение пуринов животного происхождения, которые содержатся в красном мясе, субпродуктах и морепродуктах. Врач рекомендует сократить употребление алкоголя, особенно пива, и подслащенных напитков, а также контролировать жирность молочных продуктов. Кроме того, важно снижать вес, следить за уровнем сахара в крови и добавить физическую активность, не забывая о достаточном потреблении жидкости.
Ревматолог предупредила, что спровоцировать приступ могут травмы суставов, инфекции, стресс, переохлаждение или резкое начало интенсивных тренировок. Особое внимание стоит уделить приему некоторых лекарств: диуретиков и других препаратов, поэтому их выбор необходимо обсуждать с лечащим врачом.
Ранее диетолог Екатерина Стрельникова перечислила полезные продукты при болях в суставах.