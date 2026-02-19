В Екатеринбургском зоопарке выберут «Зоо-мистера»

В преддверии Дня защитника Отечества в Екатеринбургском зоопарке пройдет традиционный конкурс «Зоо-мистер». В этом году за звание будут бороться четыре обаятельных питомца. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии уральской столицы.
— Горожане могут выбрать одного их четырех претендентов, все они — жители зоопарка. Конкурс продлится до 22 февраля, а поздравление победителя состоится в День защитника Отечества, 23 февраля, — уточнили в администрации Екатеринбурга.
Среди претендентов — гималайский медведь по кличке Айсор. Несмотря на то, что сейчас питомец находится в спячке, в период бодрствования он демонстрирует свою ловкость, покоряя труднодоступные уголки вольера, передвигаясь даже по потолку.
Еще одним участником конкурса стала юная бескоготная выдра Василек. Зверек совсем недавно переехал в большой вольер к двум самочкам и уже успел показать свой характер — он отвоевал право брать корм из миски вторым, а не третьим.
Третьим кандидатом стал ожереловый попугай Топаз. Он ярок, голосист и невероятно обаятелен. Топаз любит общаться как с людьми, так и с сородичами. Сейчас он живет с красавицей Джекки и пытается завоевать ее сердце.
Замыкает список номинантов новый обитатель Екатеринбургского зоопарка — мартышка Бразза Анатолий. Он покоряет гостей своей внушительной бородой. На фоне энергичной спутницы Рейчи Анатолий сохраняет спокойствие, однако всегда твердо отстаивает свое право на угощение как доминирующий самец.