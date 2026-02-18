Умер автор песен Михаила Круга Владимир Бочаров

Владимир Бочаров родился 8 ноября 1974 года в Воронеже. В 18 лет он получил травму позвоночника и был прикован к инвалидной коляске. Несмотря на это, он состоялся как музыкант и автор. Бочаров является автором нескольких песен из альбома Михаила Круга «Исповедь», в том числе «Первая красавица» и «Раз-два-три».