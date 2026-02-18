Умер автор песен Михаила Круга Владимир Бочаров

«Ушёл из жизни Владимир Бочаров. Светлой души человек, замечательный музыкант, и подлинный талант жанра городского романса! Именно благодаря его искренним и гениальным песням началась моя большая творческая жизнь», — написала Ирина Круг, выразив соболезнования родным и близким.
Владимир Бочаров родился 8 ноября 1974 года в Воронеже. В 18 лет он получил травму позвоночника и был прикован к инвалидной коляске. Несмотря на это, он состоялся как музыкант и автор. Бочаров является автором нескольких песен из альбома Михаила Круга «Исповедь», в том числе «Первая красавица» и «Раз-два-три».
А ранее в Лос-Анджелесе умер известный автор песен и лауреат премии «Грэмми» Билли Стейнберг. Ему было 75 лет. Причиной смерти стала продолжительная борьба с онкологическим заболеванием. Стейнберг был известен как автор и соавтор ряда популярных песен, получивших международное признание. Его работы принесли ему премию «Грэмми» и сделали заметной фигурой в мировой музыкальной индустрии.
