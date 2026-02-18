Ричмонд
Пудовкин опроверг слухи о регистрации Долиной агентства по недвижимости

Долина не регистрировала агентство недвижимости «Сохранить и приумножить».

Источник: Комсомольская правда

Народная артистка России Лариса Долина не подавала заявку на регистрацию товарного знака в сфере недвижимости, утверждает представитель певицы Сергей Пудовкин в беседе с ТАСС.

«В данном случае налицо признаки мошенничества, Лариса Долина подобных регистраций не оформляла. Никаких пересечений или интересов в этой сфере у Ларисы Долиной больше не будет. Уверен, соответствующие структуры никогда не зарегистрируют данную заявку, это очевидный фальсификат», — говорит Пудовкин.

Пудовкин призвал граждан быть бдительными и заботиться о себе и своих близких. Он также отметил, что случай с Долиной стал серьезным уроком для многих. По словам представителя, это был невероятно болезненный и неприятный опыт.

Ранее KP.RU сообщил, что в Роспатент была подана заявка на регистрацию товарного знака «Лариса Долина. Сохранить и приумножить» для услуг, связанных с операциями на рынке недвижимости. Заявка поступила 12 февраля 2026 года от имени Ларисы Александровны Долиной.