Пудовкин опроверг слухи о регистрации Долиной агентства по недвижимости

Народная артистка России Лариса Долина не подавала заявку на регистрацию товарного знака в сфере недвижимости, утверждает представитель певицы Сергей Пудовкин в беседе с ТАСС.
«В данном случае налицо признаки мошенничества, Лариса Долина подобных регистраций не оформляла. Никаких пересечений или интересов в этой сфере у Ларисы Долиной больше не будет. Уверен, соответствующие структуры никогда не зарегистрируют данную заявку, это очевидный фальсификат», — говорит Пудовкин.
Пудовкин призвал граждан быть бдительными и заботиться о себе и своих близких. Он также отметил, что случай с Долиной стал серьезным уроком для многих. По словам представителя, это был невероятно болезненный и неприятный опыт.
Ранее KP.RU сообщил, что в Роспатент была подана заявка на регистрацию товарного знака «Лариса Долина. Сохранить и приумножить» для услуг, связанных с операциями на рынке недвижимости. Заявка поступила 12 февраля 2026 года от имени Ларисы Александровны Долиной.