ФАС заинтересовалась ценами на огурцы: ведомство проанализирует их обоснованность

ФАС изучит ценообразование на огурцы в сетях розничной торговли.

Источник: Комсомольская правда

Федеральная антимонопольная служба России проанализирует ценообразование на огурцы в сетях розничной торговли. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ФАС.

«Служба запросила у крупнейших федеральных торговых сетей информацию о: еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на огурцы; объемах их закупки и реализации», — говорится в сообщении.

Согласно заявлению ФАС, будет проведен анализ цена на все товарные позиции закупаемых и реализуемых огурцов вне зависимости от ценового сегмента продукции. В случае оснований, выявленных в результате анализа, службой будут приняты необходимые меры реагирования.

Ранее KP.RU сообщал, что ФАС изучит ценообразование на самые востребованные виды хлеба в России. Служба рассмотрит показатели производителей продукции и бытовых организаций за 2025 год.