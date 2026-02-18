Народный фронт предложил продумать меры защиты врачей от угроз

«Владимир Владимирович, 34% медработников жалуются нам о том, что они сталкивались с угрозами жизни и здоровью со стороны пациентов. В скоропомощной среде это доходит до 60%», — сказал Кузнецов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.