Народный фронт предложил продумать меры защиты врачей от угроз

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов предложил продумать дополнительные меры защиты врачей в России от угроз жизни и здоровью со стороны пациентов.
«Владимир Владимирович, 34% медработников жалуются нам о том, что они сталкивались с угрозами жизни и здоровью со стороны пациентов. В скоропомощной среде это доходит до 60%», — сказал Кузнецов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Он отметил, что врачи обращаются в Народный фронт и просят подумать над тем, как их можно дополнительно защитить от угроз.
«Правительство несколько раз инициировало обсуждение и дополнительной правовой защиты, и страхования врачебной ошибки, однако пока правовое решение не было найдено. Предлагаем ещё раз вернуться к законодательному обсуждению этих проблем», — подчеркнул Кузнецов.