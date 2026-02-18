Ричмонд
Народный фронт предложил продумать меры защиты врачей от угроз

Народный фронт предложил продумать дополнительные меры защиты врачей от угроз.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов предложил продумать дополнительные меры защиты врачей в России от угроз жизни и здоровью со стороны пациентов.

«Владимир Владимирович, 34% медработников жалуются нам о том, что они сталкивались с угрозами жизни и здоровью со стороны пациентов. В скоропомощной среде это доходит до 60%», — сказал Кузнецов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Он отметил, что врачи обращаются в Народный фронт и просят подумать над тем, как их можно дополнительно защитить от угроз.

«Правительство несколько раз инициировало обсуждение и дополнительной правовой защиты, и страхования врачебной ошибки, однако пока правовое решение не было найдено. Предлагаем ещё раз вернуться к законодательному обсуждению этих проблем», — подчеркнул Кузнецов.