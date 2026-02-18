Недельная инфляция в России замедлилась до 0,12 процента

Согласно данным Росстата, приведенным в обзоре Минэкономразвития РФ о текущей ценовой ситуации, инфляция в России перестала ускоряться.
Темп недельного роста цен, который с 3 по 9 февраля составлял 0,13 процента, а ранее — 0,2 процента, с 10 по 16 февраля снизился до 0,12 процента, говорится в материале.
5 января президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку в 2026 году восстановить темпы роста экономики при удержании инфляции на уровне четырех-пяти процентов.
Позже глава государства заявил, что он ожидает, что темпы инфляции в стране к концу 2026 года сократятся до 5 процентов. Отдельно он подчеркнул, что в январе показатель инфляции немного ускорился — 26-го числа она достигла 6,4 процента в годовом выражении.
До этого ЦБ дал экономический прогноз на 2026 год. Регулятор ожидает, что в 2026 году цены будут расти медленнее, чем сейчас, ставки по кредитам станут более умеренными, а россиянам и предпринимателям станет проще строить планы и думать о будущем. Кроме того, инфляция снизится до 4−5 процентов и закрепится вблизи целевых показателей.