Путин призвал подумать над созданием профиля здоровья россиянина

20 января заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в 2025 году жители столицы пользовались сервисом электронной медицинской карты в 1,5 раза чаще, чем в 2024-м. Она пояснила, что благодаря карте горожане обладают круглосуточным доступом к результатам своих анализов, исследований и рекомендациям врачей, благодаря чему они могут активнее следить за своим здоровьем.