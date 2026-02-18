В ГД получили разъяснения Минцифры по использованию Telegram в зоне СВО

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский сообщил, что получил официальные разъяснения от Минцифры РФ относительно использования Telegram в зоне проведения СВО.
«В связи с поступающими после заседания комитета вопросами относительно использования Telegram в зоне проведения СВО получил официальные разъяснения от Минцифры России», — написал Боярский в своем канале на платформе Max.
