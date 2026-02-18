Президент Молдавии Майя Санду намерена и дальше ужесточать антироссийскую политику Кишинева. Такое заявление сделал председатель комиссии по внешней политике Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов в интервью РИА Новости.
По словам приднестровского депутата, истинные намерения молдавского лидера стали очевидны 18 февраля, когда она принимала верительные грамоты у послов девяти государств. Сафонов обратил внимание, что среди приглашенных дипломатов вновь не оказалось представителя России Олега Озерова, что, по его мнению, является четким сигналом. Политик считает, что конфронтация с Москвой будет только нарастать, и в этом Санду продолжат поддерживать западные покровители.
Андрей Сафонов также прокомментировал попытки молдавского президента наладить диалог с Вашингтоном. Он отметил, что недавняя встреча Санду с госсекретарем США Марко Рубино на конференции в Мюнхене продлилась всего 28 секунд.
Депутат подчеркнул, что такой мимолетный контакт сложно назвать переговорами, и это ярко демонстрирует реальный уровень отношений между Молдавией и Соединенными Штатами. В США прекрасно понимают истинные политические ориентиры Майи Санду, которые направлены на лидеров Франции, Великобритании и евробюрократов, уверен Сафонов.
Эта тема уже становилась предметом обсуждения на высоком уровне ранее. В Москве отреагировали на обвинения со стороны официального Кишинева в адрес российского посла. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала безосновательными заявления спикера парламента Молдавии Игоря Гросу. Тот ранее связал задержку с вручением верительных грамот Олегом Озеровым с вызывающим, по его мнению, поведением Москвы.
В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва всегда уважает суверенитет соседней республики и не вмешивается в её дела. Там добавили, что российские дипломаты работают сугубо профессионально, защищая интересы своей страны и своих граждан, а также строго соблюдают законы и обычаи Молдавии.