По словам приднестровского депутата, истинные намерения молдавского лидера стали очевидны 18 февраля, когда она принимала верительные грамоты у послов девяти государств. Сафонов обратил внимание, что среди приглашенных дипломатов вновь не оказалось представителя России Олега Озерова, что, по его мнению, является четким сигналом. Политик считает, что конфронтация с Москвой будет только нарастать, и в этом Санду продолжат поддерживать западные покровители.