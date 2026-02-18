В Ростовской области поезд насмерть сбил 34-летнего мужчину

В Ростовской области поезд сбил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.
Трагедия случилась в Неклиновском районе, на перегоне «Морская — Таганрог». Заметив на железной дороге человека, машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.
На место происшествия выехали транспортные полицейские. Они установили личность погибшего: им оказался 34-летний житель Таганрога. По предварительным данным, причиной смертельного ДТП стало нарушение правил безопасного поведения на железной дороге.
— В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение, — говорится в сообщении.
