Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области поезд насмерть сбил 34-летнего мужчину

В донском регионе под колесами поезда погиб житель Таганрога.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области поезд сбил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Трагедия случилась в Неклиновском районе, на перегоне «Морская — Таганрог». Заметив на железной дороге человека, машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

На место происшествия выехали транспортные полицейские. Они установили личность погибшего: им оказался 34-летний житель Таганрога. По предварительным данным, причиной смертельного ДТП стало нарушение правил безопасного поведения на железной дороге.

— В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение, — говорится в сообщении.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.