Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудники Миндобродетели Афганистана сожгли 500 музыкальных инструментов

Сотрудники Министерства поощрения добродетели в Афганистане сожгли на костре 500 музыкальных инструментов, которые отобрали у жителей центральной провинции Парван за 2025 год. Об этом в среду, 18 февраля, сообщило местное агентство Pajhwok.

Сотрудники Министерства поощрения добродетели в Афганистане сожгли на костре 500 музыкальных инструментов, которые отобрали у жителей центральной провинции Парван за 2025 год. Об этом в среду, 18 февраля, сообщило местное агентство Pajhwok.

Глава департамента Макбуль Ахмад Вакас подчеркнул, что эти предметы, «используемые для танцев и празднований на различных церемониях», собрали в течение прошедшего года как в административном центре провинции, городе Чарикар, так и в уездах.

— Музыкальные инструменты были сожжены в уезде Гольганди в присутствии представителей властей, главного разведывательного управления и других компетентных органов, — подчеркнул Вакас.

Министр добавил, что сожжение инструментов является частью «непрерывных усилий по борьбе с пороком», и призвал жителей Парван воздерживаться от использования предметов, которые считаются противоречащими законам шариата, передает агентство.

29 сентября 2025 года международная служба мониторинга интернета NetBlocks сообщила, что на территории Афганистана произошло отключение Сети, поскольку власти «Талибана» предпринимают «меры по укреплению морали».

Узнать больше по теме
Афганистан: древняя страна с непростой историей
Государство с одной из самых сложных исторических траекторий — так можно описать многострадальный Афганистан. На протяжении веков его территория находилась на стыке империй, что неизбежно приводило к войнам и политической нестабильности. В статье разбирается, где находится Афганистан, как складывалась его история и какую роль он играет в современном мире.
Читать дальше