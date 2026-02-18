Сотрудники Миндобродетели Афганистана сожгли 500 музыкальных инструментов

Сотрудники Министерства поощрения добродетели в Афганистане сожгли на костре 500 музыкальных инструментов, которые отобрали у жителей центральной провинции Парван за 2025 год. Об этом в среду, 18 февраля, сообщило местное агентство Pajhwok.
Глава департамента Макбуль Ахмад Вакас подчеркнул, что эти предметы, «используемые для танцев и празднований на различных церемониях», собрали в течение прошедшего года как в административном центре провинции, городе Чарикар, так и в уездах.
— Музыкальные инструменты были сожжены в уезде Гольганди в присутствии представителей властей, главного разведывательного управления и других компетентных органов, — подчеркнул Вакас.
Министр добавил, что сожжение инструментов является частью «непрерывных усилий по борьбе с пороком», и призвал жителей Парван воздерживаться от использования предметов, которые считаются противоречащими законам шариата, передает агентство.
29 сентября 2025 года международная служба мониторинга интернета NetBlocks сообщила, что на территории Афганистана произошло отключение Сети, поскольку власти «Талибана» предпринимают «меры по укреплению морали».