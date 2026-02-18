Умер звезда «Робокопа» и «Секретных материалов» Нунэн

Скончался знаменитый американский актер, продюсер и режиссер Том Нунэн, ему было 74 года, об этом сообщила в Instagram* его коллега по фильму «Что случилось» Карен Силлас.
«Мой дорогой друг и партнёр по фильму Том Нунэн мирно ушёл из жизни в День святого Валентина 2026 года. Работа с ним в его оригинальной офф-Бродвейской пьесе “What Happened Was…” в театре Paradise Factory в начале девяностых стала для меня и для моей карьеры поворотным моментом, который до сих пор откликается в моей жизни и актёрской деятельности», — написала она.
Силлас не раскрыла причину смерти актера.
Нунэн родился в американском Гринвиче 12 апреля 1951 года. Он начал карьеру в театре в 1978 году. В 1980 году актер дебютировал на большом экране в комедийно-драматическом фильме «Вилли и Фил». В 1986 году он сыграл в триллере «Охотник на людей», после чего стал популярен.
Всего Нунэн снялся в 87 картинах, в том числе в «Робокопе», «Секретных материалах» и «C.S.I. Место преступления», последняя его работа — «Животные» (2018 год).
* Корпорация Meta (владелец Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads) признана экстремистской и запрещена в РФ.