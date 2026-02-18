Ричмонд
СМИ: задержанную главу Минкульта Башкирии этапируют в Москву

Чиновницу подозревают в превышении должностных полномочий.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 18 февраля, в Уфе сотрудники правоохранительных органов задержали министра культуры Башкирии Амину Шафикову. По информации издания sobkor02.ru, ее подозревают в превышении должностных полномочий при распределении бюджетных средств, выделенных на проведение крупных культурных мероприятий.

Подробности уголовного дела официально не раскрываются, однако, по данным журналистов, материалы дела планируется передать для дальнейшего расследования в Москву, а саму Шафикову в ближайшее время этапируют в столицу для избрания меры пресечения.

В министерстве культуры республики, которое Шафикова возглавляла почти 14 лет, выразили обеспокоенность ситуацией. В ведомстве подчеркнули, что официальные комментарии по факту задержания будут даны правоохранительными органами. При этом коллеги охарактеризовали Амину Шафикову как авторитетного руководителя и талантливого музыканта, отметив, что за годы ее работы сфера культуры в регионе демонстрировала высокие результаты и творческие достижения.

