ФАС проанализирует розничные цены на огурцы на фоне подорожания

В пресс-службе отметили, что ФАС запросила информацию о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на огурцы, а также объемах их закупки и реализации за период с 1 ноября 2025 года по 15 февраля 2026 года. При этом анализу подлежат цены на все товарные позиции огурцов, вне зависимости от их ценового сегмента.