ФАС проанализирует розничные цены на огурцы на фоне подорожания

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России планирует провести анализ ценообразования на огурцы в розничной торговле. Для этого ведомство направило запросы в крупнейшие федеральные торговые сети, сообщили в пресс-службе ФАС.
В пресс-службе отметили, что ФАС запросила информацию о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на огурцы, а также объемах их закупки и реализации за период с 1 ноября 2025 года по 15 февраля 2026 года. При этом анализу подлежат цены на все товарные позиции огурцов, вне зависимости от их ценового сегмента.
Кроме того, в ФАС напомнили, что ранее были направлены запросы крупнейшим производителям овощей защищенного грунта, включая компании, входящие в группы «Рост», «ЭКО-культура», «Горкунов», «Магнит», «Теплицы регионов» и «Мое лето». В настоящее время служба изучает поступающую информацию.
— На основании полученных данных ведомство проведет анализ обоснованности установления оптово-отпускных и розничных цен на этот товар, а также проверит, как сети транслируют изменение закупочных цен в стоимость «на полке». По результатам анализа при наличии оснований ФАС России примет меры антимонопольного реагирования, — говорится в материале.
В российских продуктовых магазинах килограмм длинноплодных или среднеплодных гладких огурцов 110−150 рублей, а такое же количество короткоплодных овощей — 320−330 рублей, что дороже стоимости свиного окорока или куриной грудки.