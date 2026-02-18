Ричмонд
Путин назвал главный показатель работы властей

Путин назвал удовлетворенность граждан самым главным показателем работы властей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал удовлетворенность граждан самым главным показателем работы властей.

«Но самое-то главное — удовлетворенность граждан. Вот мы же с вами из этого исходим: это самый главный показатель. Граждане чувствуют, что что-то изменилось к лучшему — значит, все мы работаем в нужном направлении, нет, ну, значит, нужно посмотреть, чего не получается», — сказал Путин в ходе открытия объектов здравоохранения в субъектах России в режиме видеоконференции.