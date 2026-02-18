Глава Тульской области Дмитрий Миляев предложил создать Совет сельских старост

Это уже вторая встреча губернатора с местными активистами, которая проводится в формате открытого диалога. В этот раз на ней присутствовали представители шести муниципалитетов региона — около 400 человек. Всего в Тульской области сегодня работают почти 1200 старост и более 500 руководителей ТОС. По словам Дмитрия Миляева, общение с активистами помогает выявить проблемы, которые больше всего волнуют местных жителей.