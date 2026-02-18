Глава Тульской области Дмитрий Миляев предложил создать Совет сельских старост

Губернатор Дмитрий Миляев 18 февраля провел рабочую встречу с сельскими старостами и руководителями территориального общественного самоуправления Тульской области. В ходе общения глава региона ответил на более чем 50 вопросов и по итогам разговора дал ряд поручений профильным органам исполнительной власти региона.
Это уже вторая встреча губернатора с местными активистами, которая проводится в формате открытого диалога. В этот раз на ней присутствовали представители шести муниципалитетов региона — около 400 человек. Всего в Тульской области сегодня работают почти 1200 старост и более 500 руководителей ТОС. По словам Дмитрия Миляева, общение с активистами помогает выявить проблемы, которые больше всего волнуют местных жителей.
«Именно вы — старосты и руководители территориального общественного самоуправления — находитесь на передовой общения с жителями. От вашей работы напрямую зависит доверие людей к власти», — отметил губернатор.
Дмитрий Миляев продолжительное время работал в администрации Тулы, поэтому хорошо знает, какие проблемы возникают у жителей муниципалитетов и малых населенных пунктов. По его словам, этот опыт был использован при создании проекта «Наш район». Региональная программа, запущенная по инициативе губернатора, помогает решать наиболее насущные задачи, стоящие перед муниципальными властями. В их числе — ремонт сельских дорог, установка модульных клубов, строительство детских площадок, модернизация объектов ЖКХ и другие вопросы.
Дмитрий Миляев также подвел итоги 2025 года и обсудил со старостами задачи, стоящие перед муниципалитетами в 2026-м. Он подчеркнул, что основным вектором развития регионов сегодня являются национальные проекты, инициированные президентом Владимиром Путиным.
«Одна из ключевых задач для нас — создать такие условия, чтобы всем категориям населения было комфортно жить на территории Тульской области», — отметил глава региона.
По итогам 2025 года все нацпроекты в Тульской области были реализованы в полном объеме. В прошлом году было благоустроено около 300 дворов и 117 общественных пространств, обновлено более 300 кровель, капитально отремонтировано 178 единиц лифтового оборудования. В 2026 году продолжится реализация проектов «Наш район» и «Народный бюджет», помогающих решать насущные проблемы жителей небольших населенных пунктов.
По итогам встречи Дмитрий Миляев предложил создать при губернаторе совет сельских старост. Такое объединение, по его мнению, станет еще одним каналом донесения информации по вопросам старост и ТОС. Кроме того, по поручению губернатора в ближайшее время в правительстве региона появится должность внештатного советника по вопросам взаимодействия и работе с сельскими старостами.