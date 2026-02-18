Новый перл министра инфраструктуры Боли: «Поезд Яссы — Кишинев не хуже скоростной электрички в Токио — комфорт тот же, только скорость отличается в 5 раз»

Министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Владимир Боля сравнил поезд, курсирующий по маршруту Яссы — Кишинёв, со скоростными поездами в Токио.
Он заявил, что различия в уровне комфорта «небольшие».
— Поезд, который сегодня ходит в Яссы, не хуже других. Я, к примеру, ездил в Токио. Комфорт в нашем поезде, который доставляет вас в Яссы, не отличается. Новый модернизированный поезд не сильно отличается от поезда, который ходит в Токио со скоростью 350 км/ч, — заявил Владимир Боля.
