В России сотрудники морга предложили сложить тела сгоревших детей в пакеты

В Рязанской области семья погибших на пожаре детей обвинила сотрудников морга в цинизме и вымогательстве. Они предложили сложить останки тел в пакеты. Об этом ИА «Регнум» рассказала сестра погибших Наталья Ратникова.

Трагедия произошла 12 февраля в селе Желудево Шиловского района. В огне погибли супруги Сергей и Ирина Кондрашовы и их двое шестилетних детей. По данным агентства, перед этим в доме отключили газ за неуплату, и семья отапливала жильё баллонами.

Трое старших детей в момент пожара отсутствовали. По словам Ратниковой, при выдаче тел в морге возникли проблемы: санитарные пакеты закончились, и сотрудник предложил положить останки детей в обычный пакет. Также он требовал деньги, отказываясь начинать работу без оплаты.

«Когда к нему зашли в кабинет и спросили, сколько нам ещё ждать, он ответил: “Сколько будете со мной ругаться, столько и будете ждать”, — рассказала женщина.

Только после вмешательства администрации района сотрудник приступил к своим обязанностям. Родственники утверждают, что подобные случаи в учреждении не редкость.

Ранее в Петербурге задержали завморгом Александровской больницы по подозрению в продаже органов и тел коммерческой фирме. По данным СК, представитель организации склонил его к передаче невостребованных тел для изъятия органов и тканей за вознаграждение от 500 тысяч рублей в месяц. Life.ru публиковал видео из больницы.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.