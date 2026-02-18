В России сотрудники морга предложили сложить тела сгоревших детей в пакеты

Трагедия произошла 12 февраля в селе Желудево Шиловского района. В огне погибли супруги Сергей и Ирина Кондрашовы и их двое шестилетних детей. По данным агентства, перед этим в доме отключили газ за неуплату, и семья отапливала жильё баллонами.
Трое старших детей в момент пожара отсутствовали. По словам Ратниковой, при выдаче тел в морге возникли проблемы: санитарные пакеты закончились, и сотрудник предложил положить останки детей в обычный пакет. Также он требовал деньги, отказываясь начинать работу без оплаты.
«Когда к нему зашли в кабинет и спросили, сколько нам ещё ждать, он ответил: “Сколько будете со мной ругаться, столько и будете ждать”, — рассказала женщина.
Только после вмешательства администрации района сотрудник приступил к своим обязанностям. Родственники утверждают, что подобные случаи в учреждении не редкость.
Ранее в Петербурге задержали завморгом Александровской больницы по подозрению в продаже органов и тел коммерческой фирме. По данным СК, представитель организации склонил его к передаче невостребованных тел для изъятия органов и тканей за вознаграждение от 500 тысяч рублей в месяц. Life.ru публиковал видео из больницы.
