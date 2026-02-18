В России сотрудники морга предложили сложить тела сгоревших детей в пакеты

Ранее в Петербурге задержали завморгом Александровской больницы по подозрению в продаже органов и тел коммерческой фирме. По данным СК, представитель организации склонил его к передаче невостребованных тел для изъятия органов и тканей за вознаграждение от 500 тысяч рублей в месяц. Life.ru публиковал видео из больницы.