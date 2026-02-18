Минцифры рассчитывает на переход на MAX в зоне СВО

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Минцифры РФ рассчитывает, что переход на российский мессенджер в зоне СВО произойдет в ближайшее время, в сроки, определенные Минобороны РФ, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
Боярский в среду сообщил, что получил официальные разъяснения Минцифры РФ относительно использования Telegram в зоне проведения СВО.
«При этом данный функционал пока сохраняется в зоне СВО, поскольку мы понимаем, что военным необходимо время для полного перехода на отечественный мессенджер. Мы рассчитываем, что это произойдет в ближайшее время, в сроки, которые определены Минобороны», — привел Боярский официальные разъяснения Минцифры в своем канале на платформе Max.