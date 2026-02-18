Ричмонд
Эксперт Фастов раскрыл, чем грозит мороз владельцам оклеенных пленкой авто

Эксперт Сергей Фастов заявил, что морозы не оказывают влияния на полиуретановую защитную пленку на автомобиле.

Источник: Аргументы и факты

Сильные морозы не причиняют вреда полиуретановой защитной пленке на автомобиле, однако главная опасность для такого покрытия кроется в другом. Об этом «Ленте.ру» рассказал автоэксперт Сергей Фастов.

По его словам, полиуретан спокойно выдерживает перепады температур и способен прослужить пять-семь лет. Основную угрозу представляют мойки высокого давления: если мойщик подносит пистолет слишком близко к кузову, он может повредить пленку, поддеть ее с края или пробить, загоняя внутрь воду. В таком случае поврежденный элемент придется переклеивать.

Фастов подчеркнул, что качество оклейки играет даже большую роль, чем погодные условия. Многие мастера проводят работу без разбора кузовных деталей, не снимая бамперы и молдинги. Чтобы избежать проблем, оклейка должна выполняться с полным демонтажем элементов, что позволяет завернуть пленку на краях и защитить ее от воздействия на мойке.

Что касается виниловой пленки, то она, как отметил специалист, не выдерживает не только морозов, но и ультрафиолета. Такое покрытие быстро лопается, плохо удаляется и не защищает кузов, а срок его службы не превышает года.

Ранее автоэксперт Кирилл Милешкин рассказал, что нельзя делать с замерзшей машиной.