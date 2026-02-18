У президента Армении Хачатуряна произошел курьез с микрофоном в Греции

Во время официального визита в Грецию президент Армении Ваагн Хачатурян оказался в центре неловкой, но забавной ситуации из-за забывчивости. Видео инцидента появилось на официальной странице главы армянского государства в соцсетях.
Курьез случился на торжественном обеде, который давал в честь гостя президент Греции Константинос Тасулас. Сразу после того, как греческий лидер закончил свою речь, армянский коллега, не проверив микрофон, поинтересовался у окружения, нужно ли ему выступать прямо сейчас. Тут же, желая разрядить обстановку, Хачатурян пошутил, что они заставляют голодать «этих бедных людей», имея в виду членов обеих делегаций.
После этой реплики армянский лидер привстал и попытался включить звукоусиливающее устройство, но выяснилось, что оно всё это время работало. Осознав, что его шутка стала достоянием общественности, президент Армении начал официальную речь.
Стоит напомнить, что в последнее время Ваагн Хачатурян делает ряд громких заявлений о переформатировании отношений с Россией. Армянский лидер подчеркнул, что Ереван больше не считает себя «младшим братом» Москвы, и охарактеризовал текущий уровень взаимодействия между государствами как равноправное партнерство.