Генпрокуратура РФ отзывает иск об изъятии активов цементных заводов на Кубани

Арбитражный суд Краснодарского края наложил арест на акции компании «Актуальные инвестиции», а также на все её движимое и недвижимое имущество, за исключением готовой продукции. Иск был подан 27 января, и Генпрокуратура требовала взыскать в доход государства ОАО «Верхнебаканский цементный завод» и ОАО «Новоросцемент».