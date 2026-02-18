Генпрокуратура РФ отзывает иск об изъятии активов цементных заводов на Кубани

Генеральная прокуратура РФ обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с просьбой отозвать иск об изъятии активов компании «Актуальные инвестиции», которая владеет двумя крупными предприятиями на Кубани — «Новоросцемент» и «Верхнебаканский цементный завод».
Арбитражный суд Краснодарского края наложил арест на акции компании «Актуальные инвестиции», а также на все её движимое и недвижимое имущество, за исключением готовой продукции. Иск был подан 27 января, и Генпрокуратура требовала взыскать в доход государства ОАО «Верхнебаканский цементный завод» и ОАО «Новоросцемент».
Ходатайство об отказе от иска было подано 18 февраля заместителем генерального прокурора РФ. Согласно данным ЕГРЮЛ, единственным акционером обоих цементных заводов является АО «Актуальные инвестиции». При этом АО «Газметаллпроект» указано в выписке как лицо, имеющее право действовать от имени этих компаний без доверенности.
