Воскресенский призвал обучать врачей цифровым технологиям

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Председатель комиссии «Продолжительная и активная жизнь» Госсовета РФ, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский заявил президенту РФ Владимиру Путину о необходимости обучать цифровым технологиям медсестер и фельдшеров.
Глава государства провел совещание с кабинетом министров в формате видеоконференции. Основными в повестке были вопросы, связанные с ходом модернизации первичного звена здравоохранения.
«Очень важно обучать врачей, сестер и фельдшеров как раз навыкам использования цифровых платформ. Цифровые решения, конечно же, не заменят врача, но являются хорошими помощниками», — сказал Воскресенский.
Он отметил, что современные нейросети, такие как «Алиса» или GigaChat, уже способны интерпретировать общий анализ крови на уровне опытного городского врача, что уравнивает возможности жителя села и человека из мегаполиса в получении качественной медицинской консультации. По его словам, аналогичный прогресс наблюдается в качестве анализа снимков и автоматизации процессов, что позволяет разгрузить ценное время врачей.