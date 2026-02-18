Воскресенский призвал обучать врачей цифровым технологиям

Он отметил, что современные нейросети, такие как «Алиса» или GigaChat, уже способны интерпретировать общий анализ крови на уровне опытного городского врача, что уравнивает возможности жителя села и человека из мегаполиса в получении качественной медицинской консультации. По его словам, аналогичный прогресс наблюдается в качестве анализа снимков и автоматизации процессов, что позволяет разгрузить ценное время врачей.