Ростовские врачи избавили пациентку от раковой опухоли, которую выявили случайно

Ростовские врачи обнаружили и удалили опухоль кишечника во время гинекологической операции. Информация о необычном клиническом случае размещена на сайте городской больницы № 6. В.
В ростовскую больницу поступила 60-летняя жительница Дагестана для операции по удалению матки. Во время хирургического вмешательства врачи обнаружили у нее опухоль кишечника диаметром около восьми сантиметров. Они собрали срочный консилиум, на котором приняли решение удалить новообразование, пока пациентка находится под наркозом.
Операция прошла успешно, но, к сожалению, гистологическое исследование подтвердило худшее — опухоль оказалась злокачественной. Зато пациентка смогла вовремя начать противораковое лечение. Сейчас она наблюдается в онкологическом центре.
