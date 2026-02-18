Ростовские врачи избавили пациентку от раковой опухоли, которую выявили случайно

В ростовскую больницу поступила 60-летняя жительница Дагестана для операции по удалению матки. Во время хирургического вмешательства врачи обнаружили у нее опухоль кишечника диаметром около восьми сантиметров. Они собрали срочный консилиум, на котором приняли решение удалить новообразование, пока пациентка находится под наркозом.