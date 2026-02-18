Врач Сережина предостерегла людей с диабетом от злоупотребления блинами

Россиянам с диабетом и заболеваниями желудка нужно помнить об опасности злоупотребления блинами на Масленицу. Об этом заявила врач-эксперт Вера Сережина разговоре с «Лентой.ру».
По словам специалиста, безопасной порцией можно считать только один-два блина за прием пищи без избытка сладких и жирных добавок. Людям с избыточным весом, сахарным диабетом и болезнями желудочно-кишечного тракта следует относиться к этому блюду с осторожностью. Сладкие начинки, такие как варенье, мед или шоколадные пасты, резко повышают гликемический индекс, вызывая скачки сахара в крови и чувство тяжести.
Врач посоветовала отдавать предпочтение белковым начинкам: нежирному мясу, слабосоленой рыбе, икре, яйцам, зелени или творогу. Сережина подчеркнула, что блины не являются ежедневным продуктом, и при проблемах со здоровьем их количество нужно строго ограничивать, а иногда и полностью исключать.
Чтобы удивить близких на Масленицу, можно приготовить трендовые узорчатые блины или царские красные. Такой совет в беседе с «Газетой.Ru» дал шеф-повар Антон Прокофьев. Он отметил, что для разнообразия можно использовать любую муку: пшенную, овсяную, гречневую или рисовую.
Последним трендом он назвал узорчатые блины, которые можно подкрашивать свекольным соком, шпинатом или какао. Прокофьев также напомнил о старинном рецепте царских красных блинов, в состав которых входят взбитые сливки, белки и большое количество топленого масла, однако признал, что сейчас так заморачиваются редко. По его словам, сама рецептура блинов не меняется столетиями, меняется лишь качество продуктов и способы приготовления.
Ранее эксперт Екатерина Кашух заявила, что в день можно есть не более четырех блинов.