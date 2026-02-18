Врач Сережина предостерегла людей с диабетом от злоупотребления блинами

Последним трендом он назвал узорчатые блины, которые можно подкрашивать свекольным соком, шпинатом или какао. Прокофьев также напомнил о старинном рецепте царских красных блинов, в состав которых входят взбитые сливки, белки и большое количество топленого масла, однако признал, что сейчас так заморачиваются редко. По его словам, сама рецептура блинов не меняется столетиями, меняется лишь качество продуктов и способы приготовления.