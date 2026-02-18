Эксперт назвал веганский алкоголь чистым маркетингом

В беседе с изданием Шапкин подчеркнул, что вино и пиво иногда осветляют с помощью веществ животного происхождения: яичного белка, желатина, казеина (молочный белок) или рыбьего клея (из плавательных пузырей рыб). Также он отметил, что крепкий алкоголь, например, водка, виски или ром, чаще всего не содержит животных ингредиентов, но возможны исключения на этапе фильтрации или ароматизации. Кроме того, эксперт добавил, что медовуха делается из меда, поэтому веганский сертификат ей никак не получить.