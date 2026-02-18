ИКИ РАН показал завораживающее видео солнечного затмения с видом из космоса

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в среду, 18 февраля, опубликовала комбинированную видеозапись, показывающую прохождение Луны по солнечному диску во время солнечного затмения, которое можно было наблюдать в Антарктиде. За основу для видео были взяты снимки коронографа CCOR-1, который работает на космическом аппарате GOES-R.
— Невидимую во время затмения Луну, которая в такие моменты всегда обращена к Земле темной стороной, удается разглядеть благодаря исключительной чувствительности коронографа. Для того чтобы полностью прорисовать поверхность спутника со всеми лунными морями и океанами, прибору хватает ничтожной подсветки от отраженного Землей солнечного излучения, — говорится в сообщении.
Ученые пояснили, что изображение светила наложили по данным прибора HMI, расположенного на спутнике SDO. Яркий солнечный диск закрыт в нем круглой непрозрачной пластиной, которая также заметна на изображении. Траектория Луны, описывающей дугу, связана с собственным движением спутника во время съемки.
Кроме того, момент космического затмения на несколько часов не совпадает с земным. Исследователи пояснили, что это связано с задержкой, которая потребовалась лунной тени, чтобы пройти 36 тысяч километров от Земли до местонахождения спутника, передает Telegram-лаборатории.
Затмение можно было увидеть с российской антарктической станции «Мирный» и станции «Дейвис», которая принадлежит Австралии. Луна полностью соединилась с Солнцем и образовала на небе огненное кольцо примерно в 14:44 17 февраля. Позднее Арктический и антарктический научно-исследовательский институт опубликовал фотографии редкого явления.