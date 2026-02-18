ИКИ РАН показал завораживающее видео солнечного затмения с видом из космоса

— Невидимую во время затмения Луну, которая в такие моменты всегда обращена к Земле темной стороной, удается разглядеть благодаря исключительной чувствительности коронографа. Для того чтобы полностью прорисовать поверхность спутника со всеми лунными морями и океанами, прибору хватает ничтожной подсветки от отраженного Землей солнечного излучения, — говорится в сообщении.