Болельщики вывесили флаг России на хоккейном матче Канады и Чехии на Олимпиаде

Спортсмены из России и Белоруссии смогут выступать на зимних Паралимпийских играх 2026 под национальными флагами своих стран. Шестеро российских и четверо белорусских атлетов, допущенных к соревнованиям, будут выступать от имени своих стран. Паралимпиада пройдет с 6 по 15 марта.