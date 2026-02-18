Болельщики вывесили флаг России на хоккейном матче Канады и Чехии на Олимпиаде

Спортивные болельщики во время матча четвертьфинала хоккейного турнира между национальными командами Канады и Чехии на Олимпийских играх в Италии вывесили флаг России.
Игра проходит в Милане. По итогам первого периода сборная Чехии вела со счетом 2:1 в противостоянии с командой Канады. Российское национальное знамя разместили рядом с канадским.
Спустя непродолжительное время к зрителю, который был одет в атрибутику московского «Спартака», обратился стюард с просьбой демонтировать российский флаг с надписью «Зеленоград», передает РИА Новости.
Спортсмены из России и Белоруссии смогут выступать на зимних Паралимпийских играх 2026 под национальными флагами своих стран. Шестеро российских и четверо белорусских атлетов, допущенных к соревнованиям, будут выступать от имени своих стран. Паралимпиада пройдет с 6 по 15 марта.
Политолог, основатель АНО «Наследие нации», руководитель комитета центра социальной архитектуры «Сфера» Елена Штульман прокомментировала неудачи российских спортсменов на зимней Олимпиаде 2026 года. Основной причиной низкого результата она назвала изоляцию российского спорта.