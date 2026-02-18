Экстремалы сыграли в керлинг на высоте 1700 метров в поддержку атлетов из РФ на ОИ

Группа спортсменов-экстремалов на высоте 1 700 метров сыграла в керлинг и биатлон в поддержку российских атлетов, участвующих в Олимпийских играх в Италии. Об этом в среду, 18 февраля, сообщила пресс-служба Министерства спорта РФ Олимпийского комитета России (ОКР).
Экстремалы продемонстрировали элементы керлинга и биатлона на специальной платформе, подвешенной на воздушном шаре на высоте 1 700 метров. В акции «Воздушная Олимпиада» участвовали российский парашютист-рекордсмен Сергей Бойцов и бразильская спортсменка Кэрол Шафаузер. Проект был организован при поддержке ОКР.
Министр спорта РФ и председатель ОКР Михаил Дегтярев отметил, что Россия является страной отважных исследователей и первопроходцев. Среди них великий путешественник и рекордсмен Федор Конюхов, а также Валерий Розов, двукратный чемпион мира по парашютному спорту и победитель чемпионата Европы по альпинизму, за плечами которого более 10 тысяч прыжков.
— Сергей Бойцов во многом идет по их стопам, покоряет облака и ветер. Вместе с бразильской спортсменкой Кэрол Шафаузер они провели на нашем аэродроме «Борки» яркую акцию в поддержку единства олимпийского движения без дискриминации. Мировой спорт, как и предлагает президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри, должен быть независим от политики, объединять, а не разъединять людей, — приводят его слова в публикации.
В ноябре Кирсти Ковентри выступила против дискриминации в спорте. Она призвала страны-организаторы гарантировать доступ для всех спортсменов. Ковентри поделилась личным опытом, заявив, что если бы ее подвергли санкциям из-за ситуации в Зимбабве, то она не смогла бы стать олимпийской чемпионкой.