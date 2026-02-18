Экстремалы сыграли в керлинг на высоте 1700 метров в поддержку атлетов из РФ на ОИ

— Сергей Бойцов во многом идет по их стопам, покоряет облака и ветер. Вместе с бразильской спортсменкой Кэрол Шафаузер они провели на нашем аэродроме «Борки» яркую акцию в поддержку единства олимпийского движения без дискриминации. Мировой спорт, как и предлагает президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри, должен быть независим от политики, объединять, а не разъединять людей, — приводят его слова в публикации.