Врач Еременко заявил, что теплый душ может помочь быстрее уснуть

По словам терапевта, главное условие быстрого засыпания — регулярный режим. Кроме того, рекомендуется засыпать и вставать в одно и то же время. За час-два до сна важно снизить световую нагрузку и отказаться от использования гаджетов. В течение дня полезна умеренная физическая активность. Дополнительно Еременко рекомендовал принимать теплый душ вечером, проветривать спальню и поддерживать температуру воздуха на уровне 18−20 градусов.