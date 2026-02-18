Врач Еременко заявил, что теплый душ может помочь быстрее уснуть

Теплый душ вечером, проветренная спальня и отказ от гаджетов помогут уснуть быстрее и крепче. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил врач-терапевт Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения МО Иван Еременко.
Он объяснил, что основа хорошего сна — гигиена, а не внешние шумы.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что розовый шум способствует расслаблению мозга. Еременко подтвердил, что такие фоновые звуки действительно могут снижать уровень корковой активации перед сном благодаря мягкому распределению частот. Однако он подчеркнул, что это лишь вспомогательный инструмент, который помогает снизить внезапные раздражители.
По словам терапевта, главное условие быстрого засыпания — регулярный режим. Кроме того, рекомендуется засыпать и вставать в одно и то же время. За час-два до сна важно снизить световую нагрузку и отказаться от использования гаджетов. В течение дня полезна умеренная физическая активность. Дополнительно Еременко рекомендовал принимать теплый душ вечером, проветривать спальню и поддерживать температуру воздуха на уровне 18−20 градусов.
Ранее эксперт Анастасия Киреева назвала причины роста спроса на «сонный туризм» в РФ.