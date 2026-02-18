Конгресс «Эстетическая гинекология и антивозрастная медицина» пройдет 4−6 марта в Москве

В Москве 4−6 марта 2026 года пройдет III Конгресс с международным участием «Эстетическая гинекология и антивозрастная медицина». Форум проводится при поддержке ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова» Минздрава РФ и ведущих медицинских сообществ. В его работе примут участие российские и зарубежные специалисты, в том числе эксперты из Швейцарии, Португалии, Франции и Италии.
Участники обсудят передовые эстетические и антивозрастные методики, а также основные вопросы женского здоровья.
Открытие форума совпадает со Всемирным днем борьбы с вирусом папилломы человека (ВПЧ), который отмечается 4 марта. Диагностика и лечение ВПЧ-ассоциированных заболеваний станет одной из основных тем форума: ей будет полностью посвящена первая научно-практическая секция конгресса.
«Вирус папилломы человека — одна из самых распространенных инфекций, передающихся половым путем. До 70−80% сексуально активного населения инфицируются в течение жизни. При этом ВПЧ высокого онкогенного риска являются одной из причин развития рака шейки матки», — рассказали организаторы мероприятия.
В нашей стране рак шейки матки остается серьезной проблемой. С 2003 по 2016 годы от него ежегодно умирали более 6 тысяч женщин, в основном молодого и среднего возраста. При этом заболеваемость за тот же период выросла на 34,8%.
По инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на планете стартовала глобальная стратегия по ликвидации рака шейки матки. Предполагается, что к 2030 году 90% женщин будут охвачены вакцинацией, 70% будут регулярно проходить скрининг и 90% — лечение.
В России с января 2026 года анализ на ДНК вируса высокого риска для женщин 21−49 лет вошел в программу диспансеризации, доступной по ОМС. В случае положительного результата врачи будут бесплатно направлять пациенток на углубленную диагностику — жидкостную онкоцитологию. А с 2027 года вакцинация против ВПЧ будет включена в Национальный календарь прививок, и ее можно будет пройти бесплатно. Эти меры стали важными шагами в борьбе с онкологией, позволяющими снизить заболеваемость раком шейки матки.
«Эстетика и антивозрастная медицина — это вершина айсберга, основанием которого служит безупречное соматическое и репродуктивное здоровье. Мы начинаем диалог с самой важной темы — о прочном фундаменте для гармоничного долголетия. Рак шейки матки больше не должен быть приговором. Современные возможности профилактики, скрининга и лечения позволяют перейти от лечения болезни к ее системному предотвращению», — подчеркнули организаторы медицинского форума.
Основной площадкой проведения конгресса станет ФГБУ «НМИЦ АГП им. В. И. Кулакова». В программе форума запланированы доклады ведущих экспертов, научные сессии, дискуссии, мастер-классы и специализированная выставка.