Конгресс «Эстетическая гинекология и антивозрастная медицина» пройдет 4−6 марта в Москве

В России с января 2026 года анализ на ДНК вируса высокого риска для женщин 21−49 лет вошел в программу диспансеризации, доступной по ОМС. В случае положительного результата врачи будут бесплатно направлять пациенток на углубленную диагностику — жидкостную онкоцитологию. А с 2027 года вакцинация против ВПЧ будет включена в Национальный календарь прививок, и ее можно будет пройти бесплатно. Эти меры стали важными шагами в борьбе с онкологией, позволяющими снизить заболеваемость раком шейки матки.