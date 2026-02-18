Ричмонд
Нутрициолог Яблокова назвала пшенную крупу суперфудом

Нутрициолог Ольга Яблокова заявила, что пшено выгодно отличается от других круп большим количеством кремния, который необходим для формирования соединительной ткани и поддержания молодости кожи.

Источник: Аргументы и факты

Пшенная крупа, которую часто считают простой деревенской едой, на самом деле является суперфудом благодаря высокому содержанию кремния и магния. Об этом NEWS.ru заявила тренер-нутрициолог Ольга Яблокова.

По словам эксперта, пшено выгодно отличается от других круп большим количеством кремния, который необходим для формирования соединительной ткани, поддержания молодости кожи, здоровья волос, суставов и сосудов. Кроме того, крупа богата магнием и фосфором. Магний важен для нервной системы, качественного сна и выработки энергии, а фосфор участвует в минерализации зубов и костей.

Яблокова также обратила внимание на пользу пшена для пищеварения. Она пояснила, что в крупе отсутствует глютен, что делает ее гипоаллергенным продуктом, безопасным даже при воспалительных процессах желудочно-кишечного тракта. Содержащаяся в пшене клетчатка стимулирует работу кишечника, улучшает микрофлору и снижает воспаления. Нутрициолог резюмировала, что благодаря таким свойствам пшено является незаменимым продуктом в рационе.

