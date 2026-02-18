Нутрициолог Яблокова назвала пшенную крупу суперфудом

По словам эксперта, пшено выгодно отличается от других круп большим количеством кремния, который необходим для формирования соединительной ткани, поддержания молодости кожи, здоровья волос, суставов и сосудов. Кроме того, крупа богата магнием и фосфором. Магний важен для нервной системы, качественного сна и выработки энергии, а фосфор участвует в минерализации зубов и костей.