Бросил лыжи и ушёл в лес: Норвежец повторил мем с «пингвином-нигилистом» после проигрыша на Олимпиаде

Норвежский горнолыжник Атле Ли Макграт совершил досадную ошибку во время спуска и потерял шанс выиграть золото на Олимпиаде в Италии. При этом спортсмен дал волю эмоциям: он отбросил палки, лыжи и ушёл в лес прямо с трассы. Там он упал в сугроб и пролежал в расстроенных чувствах, пока к нему не подошли фотографы.

Источник: Life.ru

В мужском слаломе в Бормио норвежец уверенно выиграл первую попытку. Он обошёл швейцарца Лоика Мейяра на 0,59 секунды и до золотой медали было рукой подать. Но во время второго спуска спортсмен зацепил ворота и был вынужден сойти с дистанции. Макграт пролежал в сугробе в лесу около семи минут. Позже ему пришлось оправдываться перед журналистами.

«Мне хотелось немного побыть одному. Всё выходит из-под контроля, эмоции берут верх. Я думал, что смогу получить немного времени для себя, но фотографы нашли меня и там. Возможно, это был самый тяжёлый период в моей жизни. И то, что всё закончилось зацепом ворот, когда я лидировал с преимуществом в шесть десятых секунды, — это, конечно, очень “подходящее” завершение», — пояснил горнолыжник в беседе с VG.

Под тяжёлым периодом норвежец имел ввиду смерть дедушки, которая произошла прямо в день открытия Игр. По словам 25-летнего Макграта, проигрыш добил его окончательно. Сейчас он собирается провести время с семьёй, так как, по его признанию, ему будет психологически трудно пережить досадное поражение в одиночестве. Победителем слалома стал швейцарец Лоик Мейяр, серебро досталось австрийцу Фабио Гстрайну, а третьим оказался норвежец Хенрик Кристофферсен.

Ранее норвежские лыжники Йоханнес Клебо и Эйнар Хедегарт заняли первое место в командном спринте на Олимпийских играх в Италии, пройдя дистанцию за 18.28,98. Для Клебо это уже пятая победа на нынешних состязаниях и десятая за всё время карьеры.

Life.ru внимательно следит за Олимпийскими играми в Милане и оперативно делится важнейшей информацией.