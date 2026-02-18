Диетолог Круглова раскрыла, как правильно составить рацион на время поста

Диетолог предупредила, что в пост возможно также столкнуться с дефицитом железа и кальция. Железо содержится в бобовых, гречке, шпинате и гранате, причем биодоступность микроэлемента повышается при замачивании круп и сочетании их с овощами. Для восполнения кальция Круглова посоветовала выбирать растительное молоко, йогурты и творожки, обогащенные этим минералом, а также обращать внимание на наличие в них витамина D.