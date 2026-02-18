Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диетолог Круглова раскрыла, как правильно составить рацион на время поста

Врач-диетолог Наталья Круглова заявила, что восполнить нехватку белка во время Великого поста можно при помощи гороха, фасоли и чечевицы.

Источник: Аргументы и факты

Необходимо включить в рацион бобовые, соевые и цельнозерновые продукты, чтобы избежать дефицита белка во время Великого поста. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог Наталья Круглова, отметив, что постное меню требует тщательного планирования.

По словам специалиста, при отказе от мяса, рыбы, молочных продуктов и яиц возрастает риск нехватки белка. Восполнить его помогут растительные источники: горох, фасоль, чечевица, нут, а также соя, содержащая незаменимые аминокислоты. Круглова рекомендовала включить в рацион гречку, булгур, цельнозерновые макароны и хлеб. Орехи и семечки не только обеспечат организм белком, но и дадут длительное чувство насыщения.

Диетолог предупредила, что в пост возможно также столкнуться с дефицитом железа и кальция. Железо содержится в бобовых, гречке, шпинате и гранате, причем биодоступность микроэлемента повышается при замачивании круп и сочетании их с овощами. Для восполнения кальция Круглова посоветовала выбирать растительное молоко, йогурты и творожки, обогащенные этим минералом, а также обращать внимание на наличие в них витамина D.

Кроме того, эксперт обратила внимание на режим питания. Поскольку растительная пища насыщает хуже животной, промежутки между приемами пищи не должны превышать трех часов. В качестве перекусов диетолог рекомендовала фрукты, овощи, орехи, ореховые пасты и хумус, чтобы избежать переедания сладостями и снеками.

Ранее диетолог Алена Капустина заявила, что во время поста важно сбалансированно питаться.