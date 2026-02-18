Диетолог Круглова раскрыла, как правильно составить рацион на время поста

Необходимо включить в рацион бобовые, соевые и цельнозерновые продукты, чтобы избежать дефицита белка во время Великого поста. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог Наталья Круглова, отметив, что постное меню требует тщательного планирования.
По словам специалиста, при отказе от мяса, рыбы, молочных продуктов и яиц возрастает риск нехватки белка. Восполнить его помогут растительные источники: горох, фасоль, чечевица, нут, а также соя, содержащая незаменимые аминокислоты. Круглова рекомендовала включить в рацион гречку, булгур, цельнозерновые макароны и хлеб. Орехи и семечки не только обеспечат организм белком, но и дадут длительное чувство насыщения.
Диетолог предупредила, что в пост возможно также столкнуться с дефицитом железа и кальция. Железо содержится в бобовых, гречке, шпинате и гранате, причем биодоступность микроэлемента повышается при замачивании круп и сочетании их с овощами. Для восполнения кальция Круглова посоветовала выбирать растительное молоко, йогурты и творожки, обогащенные этим минералом, а также обращать внимание на наличие в них витамина D.
Кроме того, эксперт обратила внимание на режим питания. Поскольку растительная пища насыщает хуже животной, промежутки между приемами пищи не должны превышать трех часов. В качестве перекусов диетолог рекомендовала фрукты, овощи, орехи, ореховые пасты и хумус, чтобы избежать переедания сладостями и снеками.
