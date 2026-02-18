Ричмонд
Из-за снегопада в четверг в Москве ожидаются пробки до 9 баллов

Загруженность дорог в Москве в четверг может вырасти до девяти баллов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Загруженность дорог в Москве в четверг может вырасти до 9 баллов из-за ожидаемого сильного снегопада, сообщил столичный департамент транспорта.

«По прогнозу синоптиков, завтра ожидается мощнейший снегопад и локальные перекрытия — загруженность может вырасти до девяти баллов», — говорится в сообщении.

Дептранс призвал жителей города по возможности отказаться от поездок на личных авто и воспользоваться метро.

Как следует из карты Гидрометцентра, в столице объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности до 20 февраля.