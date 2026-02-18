Из-за снегопада в четверг в Москве ожидаются пробки до 9 баллов

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Загруженность дорог в Москве в четверг может вырасти до 9 баллов из-за ожидаемого сильного снегопада, сообщил столичный департамент транспорта.
«По прогнозу синоптиков, завтра ожидается мощнейший снегопад и локальные перекрытия — загруженность может вырасти до девяти баллов», — говорится в сообщении.
Дептранс призвал жителей города по возможности отказаться от поездок на личных авто и воспользоваться метро.
Как следует из карты Гидрометцентра, в столице объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности до 20 февраля.