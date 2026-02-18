Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Ростовской области взыскала 400 тысяч с водителя, сбившего ее на тротуаре

В Таганроге жертва ДТП взыскала с водителя компенсацию морального вреда и расходы на юриста.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Дона взыскала моральный вред и убытки с автовладельца, который сбил ее на тротуаре. Об этом свидетельствует информация на сайте Таганрогского городского суда.

Инцидент произошел в Таганроге. Водитель собирался припарковать автомобиль вдоль проезжей части, но не сбросил вовремя скорость, выехал на тротуар и сбил женщину. С травмами пострадавшую увезли в больницу. За нарушение правил ПДД, повлекшее вред здоровью средней тяжести, водителя лишили права управлять транспортным средством на полтора года.

Кроме того, пострадавшая потребовала через суд компенсацию морального вреда в размере 1 000 000 рублей. Она обосновала это тем, что почти четыре месяца не могла вставать с кровати и ее здоровье до сих пор не восстановилось.

Суд решил удовлетворить требования пострадавшей частично: взыскать с водителя моральный вред в размере 400 000 рублей, а также расходы на оплату услуг юриста — 45 000.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.