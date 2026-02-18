Жительница Ростовской области взыскала 400 тысяч с водителя, сбившего ее на тротуаре

Жительница Дона взыскала моральный вред и убытки с автовладельца, который сбил ее на тротуаре. Об этом свидетельствует информация на сайте Таганрогского городского суда.
Инцидент произошел в Таганроге. Водитель собирался припарковать автомобиль вдоль проезжей части, но не сбросил вовремя скорость, выехал на тротуар и сбил женщину. С травмами пострадавшую увезли в больницу. За нарушение правил ПДД, повлекшее вред здоровью средней тяжести, водителя лишили права управлять транспортным средством на полтора года.
Кроме того, пострадавшая потребовала через суд компенсацию морального вреда в размере 1 000 000 рублей. Она обосновала это тем, что почти четыре месяца не могла вставать с кровати и ее здоровье до сих пор не восстановилось.
Суд решил удовлетворить требования пострадавшей частично: взыскать с водителя моральный вред в размере 400 000 рублей, а также расходы на оплату услуг юриста — 45 000.
