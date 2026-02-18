Ричмонд
Бетербиев рассказал, с каким известным боксёром у него сорвался бой

Россиянин Артур Бетербиев заявил, что у него сорвался бой с боксером Дэвидом Бенавидесом.

Источник: Аргументы и факты

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Артур Бетербиев заявил, что у него сорвался бой с американцем Дэвидом Бенавидесом. Об этом он рассказал в беседе с championat.com.

Россиянин рассказал, что дал согласие на этот поединок.

«Он боксировал с Ярдом, я тоже должен был боксировать в том вечере бокса. В случае моей и его победы мы должны были встретиться. Но что-то пошло не так», — сказал он.

Артуру Бетербиеву 40 лет. Он дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году. В 2017-м завоевал титул чемпиона мира в полутяжелом весе, в 2019-м стал объединенным чемпионом, а в 2024-м — абсолютным чемпионом мира. В феврале 2025 года Бетербиев потерпел первое поражение в карьере, уступив большинством судейских голосов соотечественнику Дмитрию Биволу.

Ранее бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев допустил третий матч-реванш между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.