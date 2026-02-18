Бетербиев рассказал, с каким известным боксёром у него сорвался бой

Артуру Бетербиеву 40 лет. Он дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году. В 2017-м завоевал титул чемпиона мира в полутяжелом весе, в 2019-м стал объединенным чемпионом, а в 2024-м — абсолютным чемпионом мира. В феврале 2025 года Бетербиев потерпел первое поражение в карьере, уступив большинством судейских голосов соотечественнику Дмитрию Биволу.