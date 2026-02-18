Ученые выдвинули новую версию образования Средиземного моря

В научных кругах долгое время существовала гипотеза о том, что около пяти-шести миллионов лет назад Средиземное море почти полностью исчезло, а затем стремительно заполнилось водой из Атлантики в результате масштабного наводнения. Однако последние исследования ставят под сомнение как степень засухи, так и реальность самой катастрофы. Об этом пишет портал PG NEWS.
Традиционная модель основывалась на данных, полученных во время экспедиции корабля Glomar Challenger в 1970 году. В процессе бурения дна Средиземного моря были обнаружены мощные горизонты эвапоритов — гипса и галита, которые интерпретировались как свидетельство почти полного высыхания моря в период так называемого Мессинского кризиса солености. Согласно этой версии, через территорию нынешнего Гибралтара произошел прорыв Атлантики, что вызвало колоссальный потоп.
Эта концепция долгое время считалась общепринятой. Однако новые находки указывают на более сложную картину. Некоторые ученые предполагают, что море не исчезало полностью и сохраняло связь с Атлантикой, пусть и в ограниченной форме. Они считают, что образование эвапоритов происходило под водой из-за концентрации рассола, без необходимости полного высыхания бассейна.
Дополнительные сомнения вызывает анализ соляных отложений на Сицилии. Циклическая структура этих слоев свидетельствует о повторяющихся фазах изоляции моря и восстановления связи с внешними водными массами, вызванных изменениями климата и уровня моря. Эта картина противоречит представлению о едином крупном высыхании.
Новейшие исследования в Альборанском море, проведенные с помощью глубоководных аппаратов, не выявили убедительных доказательств мощного затопления. Более того, данные не содержат признаков глобального снижения уровня мирового океана, которое обязательно произошло бы при перемещении больших объемов воды из одного бассейна в другой, говорится в материале.
До этого у западного побережья Франции, рядом с островом Сен в Бретани, дайверы под водой обнаружили древнюю каменную стену. Ее длина составляет 120 метров, а возраст, по оценкам ученых, достигает семи тысяч лет.