ФСБ задержала замглавы Новороссийска Романа Карагодина

«Роман Карагодин задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю», — сказал собеседник агентства.
Карагодин был назначен на этот пост в октябре 2025 года. С 2022 по 2024 год он возглавлял водоканал в городе Шахты Ростовской области. Примечательно, что после информации о задержании страница с данными чиновника исчезла с официального сайта администрации Новороссийска.
Ранее Life.ru писал, что в Башкирии грянул скандал: задержана министр культуры республики Амина Шафикова. С чиновницей проводят следственные мероприятия, её перевозят в Москву.
Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.