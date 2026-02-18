ФСБ задержала замглавы Новороссийска Романа Карагодина

Карагодин был назначен на этот пост в октябре 2025 года. С 2022 по 2024 год он возглавлял водоканал в городе Шахты Ростовской области. Примечательно, что после информации о задержании страница с данными чиновника исчезла с официального сайта администрации Новороссийска.