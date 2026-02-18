Ричмонд
ФСБ задержала замглавы Новороссийска Романа Карагодина

В Краснодарском крае сотрудники УФСБ задержали заместителя главы Новороссийска, руководителя управления капитального строительства Романа Карагодина. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник: Life.ru

«Роман Карагодин задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю», — сказал собеседник агентства.

Карагодин был назначен на этот пост в октябре 2025 года. С 2022 по 2024 год он возглавлял водоканал в городе Шахты Ростовской области. Примечательно, что после информации о задержании страница с данными чиновника исчезла с официального сайта администрации Новороссийска.

Ранее Life.ru писал, что в Башкирии грянул скандал: задержана министр культуры республики Амина Шафикова. С чиновницей проводят следственные мероприятия, её перевозят в Москву.

