СНБО Украины: Умеров и Арахамия встретились с Мединским на закрытых переговорах

На закрытых переговорах после окончания трехсторонних консультаций в швейцарской Женеве глава украинской делегации Рустем Умеров и народный депутат страны Давид Арахамия встретились с помощником президента России Владимиром Мединским, который возглавил делегацию Москвы. Об этом в среду, 18 февраля, сообщила пресс-секретарь Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) Диана Давитян.
— Украину на отдельной встрече с главой российской делегации в Женеве Мединским представляли Умеров и Арахамия, — уточнила представитель СНБО.
При этом она не уточнила, что стороны обсуждали на консультациях, передает Lenta.ru.
По итогам переговоров в Женеве Владимир Мединский заявил, что второй раунд встречи, который прошел 18 февраля, был тяжелым, но деловым. Он отметил, что новый раунд консультаций с участием представителей России, Украины и США запланирован на ближайшее время. Позднее он добавил, что перед вылетом из Женевы в Москву провел с представителями Украины дополнительные консультации, которые продлились два часа и прошли в закрытом формате.