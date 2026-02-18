Ричмонд
СНБО Украины: Умеров и Арахамия встретились с Мединским на закрытых переговорах

— Украину на отдельной встрече с главой российской делегации в Женеве Мединским представляли Умеров и Арахамия, — уточнила представитель СНБО.

При этом она не уточнила, что стороны обсуждали на консультациях, передает Lenta.ru.

По итогам переговоров в Женеве Владимир Мединский заявил, что второй раунд встречи, который прошел 18 февраля, был тяжелым, но деловым. Он отметил, что новый раунд консультаций с участием представителей России, Украины и США запланирован на ближайшее время. Позднее он добавил, что перед вылетом из Женевы в Москву провел с представителями Украины дополнительные консультации, которые продлились два часа и прошли в закрытом формате.

