Снежный апокалипсис в Молдове позади: Нас ждут +2 градуса и солнце — вся красота превратится в реки

Прогноз погоды от синоптиков на четверг, 19 февраля 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Снежная стихия окутала страну. Поэтому самое время рассказать о погодке на завтра, 19 февраля.

Ночью синоптики нам прогнозируют до −9 градусов, утром столбик термометра поднимется на три градуса.

Днем «потеплеет» до +2 градусов, выглянет солнце, снег будет таять. Вечером будет до двух градусов мороза.

Скорость ветра в течение дня составит максимум 5−6 метров в секунду, а относительная влажность — 85%.

