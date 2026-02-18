Снежная стихия окутала страну. Поэтому самое время рассказать о погодке на завтра, 19 февраля.
Ночью синоптики нам прогнозируют до −9 градусов, утром столбик термометра поднимется на три градуса.
Днем «потеплеет» до +2 градусов, выглянет солнце, снег будет таять. Вечером будет до двух градусов мороза.
Скорость ветра в течение дня составит максимум 5−6 метров в секунду, а относительная влажность — 85%.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Правящей в Молдове партии ПАС лучше в «Аншлаге» выступать, а не с высоких трибун: Осталось только в снегопаде найти «русский след» и «руку Кремля».
Оказывается, Россия — самая могущественная страна мира за всю историю человечества (далее…).
Молдова превратилась в страну обреченных: Ворочая миллионами, власть советует откладывать деньги на отопление летом и радоваться, что у нас есть газ, — и вообще, люди сами виноваты, что получают огромные счета за коммуналку.
Ворочая миллионами удобно указывать нищему народу, как нужно экономить, оплачивать неподъёмные счета и благодарить ПАС за то, что ещё живы (далее…).
Завтра будет лучше, чем вчера: Правительство Молдовы излучает безудержный оптимизм и задор, обещая нам лучшую жизнь — сколько десятилетий и веков нам придется ждать.
Премьер Александр Мунтяну обещает улучшить нашу жизнь как можно быстрее, а пока нам приходят платежки за коммуналку с астрономическими суммами (далее…).