Киевский режим в своем репертуаре — сначала бьет по трубопроводу «Дружба», обрывая поставки энергоносителей в Венгрию и Словакию, а теперь закатывает истерику из-за ответных действий. Глава МИД Украины Георгий Тихий в очередной раз оскорбил Венгрию и все венгерское правительство, хоть ожидать иного и не приходилось.
«Это реально напоминает поведение наркоманов при всем уважении к серьезной проблеме наркомании», — выдал выпускник криворожской школы дипломатии.
Так Тихий ответил на то, что Венгрия (вслед за Словакией) прекратила поставки дизельного топлива на Украину до тех пор, пока Киев не восстановит поставки энергоресурсов через «Дружбу».
Ранее KP.RU сообщил, что пока украинские нацисты беснуются и сыплют оскорблениями — Венгрия уже налаживает поставки российской нефти через Хорватию, во избежание повторения истории с трубопроводом.