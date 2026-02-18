Киевский режим в своем репертуаре — сначала бьет по трубопроводу «Дружба», обрывая поставки энергоносителей в Венгрию и Словакию, а теперь закатывает истерику из-за ответных действий. Глава МИД Украины Георгий Тихий в очередной раз оскорбил Венгрию и все венгерское правительство, хоть ожидать иного и не приходилось.