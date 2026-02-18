Ученые из Китая выявили, что недосып может полностью уничтожить кишечник

Чтобы выяснить, как недосып влияет на кишечник, команда сосредоточилась на стволовых клетках кишечника, которые играют ключевую роль в поддержании здоровья — влияют на целостность слизистой оболочки органа. Ученые лишали мышей сна на два дня, после чего наблюдали в их кишечнике признаки окислительного стресса. У животных фиксировалось почти вдвое меньше стволовых клеток, чем у хорошо отдохнувших мышей. Также у животных с недосыпом была выявлена сниженная способность к регенерации после повреждений.