Ученые из Китая выявили, что недосып может полностью уничтожить кишечник

Ученые из Китайского сельскохозяйственного университета выявили необычное влияние недосыпа на работу кишечника — мозг человека из-за плохого сна посылает аномальные сигналы через блуждающий нерв, вызывая всплеск серотонина, способного уничтожить стволовые клетки кишечника, материал из научного журнала Live Science перевел aif.ru.
Уточняется, что из-за проблем со сном в организме нарушается функция стволовых клеток кишечника, что повышает риск воспалительных заболеваний органа (ВЗК), включая язвенный колит и болезнь Крона.
Чтобы выяснить, как недосып влияет на кишечник, команда сосредоточилась на стволовых клетках кишечника, которые играют ключевую роль в поддержании здоровья — влияют на целостность слизистой оболочки органа. Ученые лишали мышей сна на два дня, после чего наблюдали в их кишечнике признаки окислительного стресса. У животных фиксировалось почти вдвое меньше стволовых клеток, чем у хорошо отдохнувших мышей. Также у животных с недосыпом была выявлена сниженная способность к регенерации после повреждений.
По словам соавтора исследования Чжэнцюань Юй, сигналы, связанные с плохим сном, попадают в кишечник при помощи блуждающего нерва, который регулирует коммуникацию кишечника и мозга.
Кроме того, исследователи определили «ацетилхолин» как основную сигнальную молекулу, высвобождаемую блуждающим нервом и способствующую выходу серотонина.
«Каждый компонент в этом каскаде действительно важен как цель для потенциальной терапии», — рассказал соавтор исследования Максим Пликус.
Он добавил, что ученые теперь планируют «перейти к человеческим кишечным органоидам, чтобы начать проверять консервацию типов клеток и схем».