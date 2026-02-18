«Омичка» одолела «Ленинградку» в выездном матче Суперлиги

Местные волейболистки прервали серию неудач и сохранили шансы на плей-офф, обыграв соперниц из Санкт-Петербурга со счетом 3:1. Об этом рассказала 18 февраля пресс-служба волейбольного клуба «Омичка».
К перенесенной игре 15-го тура чемпионата Суперлиги (6+) команды подошли с опытом поражений, но для сибирячек победа была «вопросом жизни» в турнирной таблице. Гости захватили инициативу в стартовой партии благодаря атакам диагональной Анастасии Азановой, которая традиционно ярко играет против петербурженок. Активность лидера принесла омичкам первый сет — 25:20.
Во втором отрезке хозяйки площадки во главе с Валерией Романовой воспользовались сбоями в защите гостей и сравняли счет — 19:25.
Третий сет стал переломным: блокирующие Виктория Велисевич и Ксения Дьяченко наладили игру на сетке, а Влада Коржова поймала кураж в атаке. Спортсменки из Омска вырвали победу в напряженной концовке — 25:23.
«По ходу четвертого сета долгое время казалось, что от тай-брейка командам не уйти. Ключевую роль в этот момент сыграл удачный выход на замену связующей Амалии Горбатюк. Своими неординарными действиями она внесла сумбур в защиту соперниц, который достаточно быстро растеряли все преимущество. “Омичка” уверенно забрала концовку (25:22), а вместе с ней и всю игру — 3:1», — рассказали в пресс-службе клуба.
Личный рекорд в чемпионате удалось установить Анастасии Азановой: в северной столице она заработала 30 очков.
Оставшиеся игры предварительного этапа Суперлиги омская команда проведет дома в Велоцентре. Первый соперник — «Уралочка-НТМК» из Екатеринбурга, матч состоится в ближайшее воскресенье, 22 февраля.
