«Омичка» одолела «Ленинградку» в выездном матче Суперлиги

«По ходу четвертого сета долгое время казалось, что от тай-брейка командам не уйти. Ключевую роль в этот момент сыграл удачный выход на замену связующей Амалии Горбатюк. Своими неординарными действиями она внесла сумбур в защиту соперниц, который достаточно быстро растеряли все преимущество. “Омичка” уверенно забрала концовку (25:22), а вместе с ней и всю игру — 3:1», — рассказали в пресс-службе клуба.