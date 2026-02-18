Кадыров заявил, что провел «мужской разговор» с Керимовым после их ссоры

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал примирение с сенатором от Дагестана Сулейманом Керимовым и различные версии об их встрече. Соответствующая публикация в среду, 18 февраля, появилась в его Telegram-канале.
Он отметил, что его рукопожатие с Керимовым «начинает обрастать различными версиями».
Кадыров сомневается в том, что председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин действительно делал заявление о том, что их с сенатором специально вызывали в Кремль для примирения, по его словам — это неправда. Чеченский лидер подчеркнул, что никто не заставлял его и не вызывал в Кремль для этой цели. Кроме того, Кадыров добавил, что ему достаточно знать мнение президента России Владимира Путина, чтобы принять решение безотлагательно.
— С Сулейманом Абусаидовичем меня всегда связывали дружеские и деловые отношения. Да, имело место некое недопонимание, которое требовало личной встречи и мужского разговора, что мы и сделали, встретившись в Москве. Сами решили встретиться, поговорили, пришли к пониманию и пожали руки, — говорится в публикации.
10 октября 2024 года Кадыров провел заседание с представителями силового блока, на котором обсуждал перестрелку у офиса Wildberries. На нем он обвинил депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова, а также сенатора Сулеймана Керимова в подготовке его убийства. Политик также объявил им кровную месть, если они не предоставят доказательств своей невиновности.
Спустя более года, 30 января 2026-го, Кадыров сообщил о встрече с сенатором от Дагестана в Москве и заявил, что считает народы Чечни и Дагестана братьями. Он также назвал и самого Керимова братом.