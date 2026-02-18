Кадыров заявил, что провел «мужской разговор» с Керимовым после их ссоры

Кадыров сомневается в том, что председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин действительно делал заявление о том, что их с сенатором специально вызывали в Кремль для примирения, по его словам — это неправда. Чеченский лидер подчеркнул, что никто не заставлял его и не вызывал в Кремль для этой цели. Кроме того, Кадыров добавил, что ему достаточно знать мнение президента России Владимира Путина, чтобы принять решение безотлагательно.