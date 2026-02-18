Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ски-альпинист Филиппов показал одежду со срезанными бирками, выданную на ОИ

Российский ски-альпинист Никита Филиппов во вторник, 17 февраля, показал экипировку, которую выдали российским спортсменам на Олимпийских играх — 2026: в комплект вошли куртка, кофты, штаны и другая одежда, на которой были срезаны бирки.

Российский ски-альпинист Никита Филиппов во вторник, 17 февраля, показал экипировку, которую выдали российским спортсменам на Олимпийских играх — 2026: в комплект вошли куртка, кофты, штаны и другая одежда, на которой были срезаны бирки.

— Всем атлетам выдают (смартфоны — прим. «ВМ») Samsung, а нас обделили, дали только шампунь с зубной пастой. Ну ладно, мы сюда не за телефонами приехали, — написал спортсмен в своем Telegram-канале.

17 февраля в СМИ появилась информация о том, что спортсмены из России не получили от организаторов Олимпийских игр в подарок телефоны, которые были вручены при заселении в Олимпийскую деревню остальным участникам соревнований. Позднее представители Международного олимпийского комитета (МОК) заявили, что им запретили распространять подарочные смартфоны среди спортсменов из определенных стран.

В ответ на это заявление официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова попросила МОК предоставить список стран, спортсменам из которых не были положены подарки от организации.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше