Ски-альпинист Филиппов показал одежду со срезанными бирками, выданную на ОИ

Российский ски-альпинист Никита Филиппов во вторник, 17 февраля, показал экипировку, которую выдали российским спортсменам на Олимпийских играх — 2026: в комплект вошли куртка, кофты, штаны и другая одежда, на которой были срезаны бирки.
— Всем атлетам выдают (смартфоны — прим. «ВМ») Samsung, а нас обделили, дали только шампунь с зубной пастой. Ну ладно, мы сюда не за телефонами приехали, — написал спортсмен в своем Telegram-канале.
17 февраля в СМИ появилась информация о том, что спортсмены из России не получили от организаторов Олимпийских игр в подарок телефоны, которые были вручены при заселении в Олимпийскую деревню остальным участникам соревнований. Позднее представители Международного олимпийского комитета (МОК) заявили, что им запретили распространять подарочные смартфоны среди спортсменов из определенных стран.
В ответ на это заявление официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова попросила МОК предоставить список стран, спортсменам из которых не были положены подарки от организации.