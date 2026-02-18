Ски-альпинист Филиппов показал одежду со срезанными бирками, выданную на ОИ

17 февраля в СМИ появилась информация о том, что спортсмены из России не получили от организаторов Олимпийских игр в подарок телефоны, которые были вручены при заселении в Олимпийскую деревню остальным участникам соревнований. Позднее представители Международного олимпийского комитета (МОК) заявили, что им запретили распространять подарочные смартфоны среди спортсменов из определенных стран.